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IT-Индустрия
Софт
17 июня 17, 21:42
Инновации в торговле: В Шанхае появился магазин без продавца
магазин без продавца
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Шведская компания Wheelys тестирует свой мобильный продуктовый магазин без персонала — который может вести все дела самостоятельно.​
Идея полностью автоматизированного продуктового магазина без сотрудников может показаться странной (или наоборот, очень привлекательной, в зависимости от того, насколько вам не нравится общаться с людьми). Но теперь жители Шанхая могут посетить один такой магазин без единого продавца.

Чтобы сделать покупки в таком магазине, нужно сначала загрузить приложение в смартфон. Это позволит войти в дверь, которая в противном случае остается запертой. Затем вы попадаете в очень маленькое помещение, вмещающее максимум четыре человека одновременно, и кладёте свои покупки в умную корзину. После завершения покупок вы просто выходите за дверь. Деньги за приобретённые продукты списываются со счета автоматически. 

Над этой концепцией работает Amazon, но Wheelys может опередить розничного гиганта. Более того, мобильная солнечная батарея Moby обеспечивает автоматическое пополнение запасов продуктов, доставляя Moby на склад, в то время как другой идентичный блок занимает его место.

В то время как Wheelys тестирует свой первый магазин Moby в оживленном городе Шанхае, эти автономные беспилотные магазины также могут оказаться очень полезными в небольших посёлках, где нет продуктовых магазинов, а также в некоторых городских районах.

«Я вырос в сельской местности в Северной Швеции, — сказал Томас Мазетти, один из основателей Wheelys. — Последний магазин закрылся там в 1980-х годах, и после этого все ездят за покупками в город, но это занимает час. Теперь можно купить один из таких магазинчиков. Если посёлок действительно маленький, магазин может переезжать в соседние селения».

Компания надеется сделать эти мобильные мини-рынки доступными для небольших коммун. По их оценкам, те смогут приобрести магазин Moby за примерно 30 тысяч долларов с дополнительной оплатой за материально-техническое обеспечение. В конце концов, компания хочет расширить бизнес за пределы бакалейных товаров, а также проверить услуги доставки на дом.

Источник: neskuchno-news.com
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