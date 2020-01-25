Появилось приложение для подавления зависимости от смартфона

В Google разработали приложение под названием Envelope ("Конверт"), которое превращает смартфон в черно-белый девайс, с которого можно лишь звонить и делать снимки, сообщает Naked-Science.

По информации издания, на сегодняшний день Envelope поддерживается только для Pixel 3a.

"Envelope — это приложение, которое временно превращает ваш телефон в более простое и спокойное устройство, помогая вам отдохнуть от цифрового мира. Поскольку технологии становятся неотъемлемой частью нашей деятельности, они могут иногда отвлекать нас от самых важных вещей. Мы стремимся помочь каждому при помощи инструментов, необходимых для развития чувства цифрового благополучия. В фокусе должна оставаться реальная жизнь, а не технологии", — сообщили в компании.

Самое необычное в Envelope то, что вдобавок к установке самого приложения на смартфон пользователи могут воспользоваться настоящим конвертом для улучшения цифрового детокса. У него есть прорези для портов и сканера отпечатка пальцев, а также напечатанные сверху цифры набора.

Конверт нужно распечатать по PDF-чертежу, собрать и положить телефон внутрь.

Основная идея Envelope в том, чтобы человек смог как можно дольше продержаться без полнофункционального смартфона, не вынимая его из конверта. Такой подход сохраняет основную функцию телефона, при этом делает пользование гаджетом достаточно неудобным, чтобы человек отвлекался на него как можно меньше.

В Google разработали еще два приложения, которые должны способствовать сокращению количества времени, проведенного со смартфоном. Первое из них — Screen Stopwatch, которое заменяет "обои" рабочего стола на секундомер, подсчитывающий общее время использования гаджета.

Второе, под названием Activity Bubbles, заполняет "обои" шарами, соразмерными периодам активности смартфона. К концу дня пользователь получает абстрактный рисунок из шаров, которые символизируют длительность сеансов работы с устройством.

Напомним, украинский стартап RefaceAI разработал приложение для GIF-файлов — Doublicat. Основное его предназначение заключается в том, чтобы заменять в различных анимированных гифках лица персонажей на изображение пользователя.