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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 ноября 16, 10:39
Искусственный интеллект - новый инструмент хакерства
хакеры
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С его помощью злоумышленники могут сканировать ПО на ранее неизвестные уязвимости, а затем использовать их для заражения.

Борьба машины против машин может стать будущим кибервойн, говорят эксперты. Это может занять несколько лет или даже десятилетий, но хакеры необязательно всегда будут людьми. Искусственный интеллект - технология, которая также обещает революционизировать кибербезопасность - в один прекрасный день может стать ключевым инструментом взлома, пишет Computerworld.

Организаторы Cyber Grand Challenge дали представление о силе искусственного интеллекта во время мероприятия в августе. Семь суперкомпьютеров сражались друг с другом, чтобы показать, что машины действительно могут найти и исправить уязвимости в ПО. Теоретически, эта технология может быть использована для усовершенствования любого кодирования, очищая его от эксплуатационных недостатков. Но что если использовать эту силу в злоумышленных целях? Будущее кибербезопасности также может проложить путь новой эре хакерства.

Возможные угрозы

Например, злоумышленники могут использовать возможности искусственного интеллекта под предлогом сканирования ПО на ранее неизвестные уязвимости, а затем использовать их во вред. Причем, в отличие от человека, искусственный интеллект сделает это с эффективностью машины. Взломы, на разработку которых уходило много времени, могут стать дешевым товаром в этом кошмарном сценарии.

Это риск, с которым эксперты кибербезопасности хорошо знакомы, в то время как технологическая индустрия уже разрабатывает самоуправляемые автомобили, более совершенных роботов и другие формы автоматизации.

Эскалация

Недостатком использования искусственного интеллекта является возможная дороговизна машинного обучения. "Мы тратим около полумиллиона долларов в месяц на компьютерные модели", -рассказал Джон Миллер, вице-президент GrammaTech. Эти деньги тратятся на аренду облачных услуг Amazon - для запуска моделей.

Любому, кто пытается использовать технологии искусственного интеллекта во вредоносных целях, придется столкнуться с такими же барьерами. Кроме того, им также придется нанять самых талантливых специалистов для разработки программ. Но с течением времени затраты на вычислительную мощность неизбежно снизятся, заявил Миллер.

Тем не менее день, когда хакеры прибегнут к использованию искусственного интеллекта, может быть, наступит нескоро. "Почему этого еще не произошло? Это просто не нужно", - считает Миллер. - Если вы хотите взломать кого-то, то во всем уже есть достаточно известных недостатков".

До сих пор многие взломы происходят после того, как фишинговое электронное письмо с вредоносным ПО достигнет цели. В других случаях жертвы использовали слабые пароли или забывали обновить ПО последним патчем.

ИИ-технологии типа машинного обучения показали потенциал к разрешению некоторых из этих проблем, отметил Джастин Фир, директор по киберинтеллекту в Darktrace. Но это лишь вопрос времени, когда же хакеры, в конце концов, модернизируют свой арсенал.
astera.ru
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